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'ta belirsizliği

'ta, deneyimli başantrenör 'nin takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlikler sürüyor. Başkan ile Mahmuti arasında yapılan görüşmede ilerleme sağlanamadı. Mahmuti'nin 800 bin Dolar ücret talep ettiği, yönetimin ise bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 22:09
Galatasaray Odeabank'ta Oktay Mahmuti belirsizliği

Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör 'nin görevine devam edip etmeyeceği konusunda gelişme sağlanamadı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray Başkanı ile Oktay Mahmuti arasındaki görüşmede de ilerleme sağlanamadı.

Oktay Mahmuti'nin kulüpten yeni sezon için 800 bin dolar ücret talep ettiği, yönetimin ise bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.

Kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Cansever'in yurt dışında bulunduğu ve 'a dönmesinin ardından Mahmuti ile bir görüşme daha yapıp, son kararın alınacağı kaydedildi.

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Galatasaray Odeabank'ta Oktay Mahmuti belirsizliği
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