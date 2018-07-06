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, Fenerbahçe'de

Takımı, ABD'li oyuncu Stokes'i transfer etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 14:54
Kiah Stokes, Fenerbahçe'de

Takımı, kadrosunu ABD'li oyuncu ile güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımız, New York Liberty'de forma giyen Kiah Stokes'i 3 yıllığına renklerine bağladı. 1,91 metre boyunda olan Kiah Stokes bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir." denildi.

Geçen sezon BOTAŞ formasıyla ligde "ribaunt kraliçesi" olan 25 yaşındaki pivot, 13 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Stokes ayrıca 2015'te WNBA'de "en iyi çaylak" beşine seçildi.

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Kiah Stokes, Fenerbahçe'de
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