Kiah Stokes, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu ABD'li oyuncu Kiah Stokes ile güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımız, New York Liberty'de forma giyen Kiah Stokes'i 3 yıllığına renklerine bağladı. 1,91 metre boyunda olan Kiah Stokes bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir." denildi.

Geçen sezon BOTAŞ formasıyla ligde "ribaunt kraliçesi" olan 25 yaşındaki pivot, 13 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Stokes ayrıca 2015'te WNBA'de "en iyi çaylak" beşine seçildi.