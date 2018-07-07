Tony Parker, Charlotte Hornets'ta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta forma giyen Tony Parker, Charlotte Hornets ile anlaştı.

San Antonio Spurs'ten yapılan açılamada, 2001-2018 sezonlarında kulübün formasını giyen Fransız oyun kurucunun kariyerine Charlotte Hornets'ta devam edeceği belirtilerek, bugüne kadar takıma verdiği katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan San Antonio Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich, Parker'ın kulüp tarihi için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Tony'nin Spurs tarihinde yaptıklarını anlatmak için kelimeler yetmez. Henüz daha 19 yaşındayken ilk maçına çıktı ve takımına kendini adayarak, tutkusu ve hırsıyla her maçta bizi etkiledi. 17 yıl boyunca bize yaşattıkların için minnettarız. Charlotte'ta da inanılmaz kariyerini üstün başarılarla sürdürmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki Tony Parker, efsane basketbolcu Michael Jordan'ın sahibi olduğu Doğu Konferansı ekibi Charlotte Hornets ile iki sezonluğuna 10 milyon dolar değerinde kontrat imzaladı.

NBA'in 2001 draftında San Antonio tarafından ilk tur 28. sırada seçilen Parker, Teksas ekibi ile geçirdiği 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 şampiyonluk yüzüğü taktı. Fransız oyuncu, 6 kez all-star seçilmesinin yanı sıra 2007 şampiyonluğunda da "Finallerin MVP'si" unvanının sahibi oldu.