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Yaz Ligi’nde şov yaptı!

Yaz Ligi’nde , Indiana Pacers'ı 93-88’lik skorla yenerken, Cleveland’da oynayan milli basketbolcu 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile takımının en üretken ismi oldu.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:33
Cedi Osman NBA Yaz Ligi’nde şov yaptı!

Yaz Ligi heyecanı devam ederken, milli basketbolcular da sahne almaya devam ediyor. 'ın formasını giydiği , Indiana Pacers'ı 93-88 mağlup etti. Galibiyette büyük rol oynayan Cedi, 31 dakika sahada kaldı ve 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 1 blok, 1 top çalma ile mücadele etti. Genç basketbolcu aynı zamanda sahanın da en skoreri oldu.

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ise Washington Wizards'a 87-75 mağlup oldu. Geçtiğimiz günlerde attığı 40 sayı ile dikkatleri üzerine çeken Furkan, ilk beşte başlayıp 23 dakika süre aldığı bu maçta istediği gibi istatistikler üretmedi. Furkan karşılaşmayı 1 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile tamamladı.

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Cedi Osman NBA Yaz Ligi’nde şov yaptı!
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