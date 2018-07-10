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Doğuş, Thompson'la devam etmedi

Sarı-lacivertli basketbol takımı, geçen sezon takıma katılan ABD'li pivotla sözleşme yenilemeyerek yollarını ayırdı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 14:24
Fenerbahçe Doğuş, Thompson'la devam etmedi

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon kadrosuna kattığı ABD'li pivot Jason Thompson'un sözleşmesini uzatmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki uzunun sözleşmesinin bittiği belirtilerek, "Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Jason Thompson'a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Geride kalan sezon Doğuş'la şampiyonluk sevinci yaşayan ABD'li oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde 38 maçta görev alarak 5 sayı, 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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Fenerbahçe Doğuş, Thompson'la devam etmedi
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