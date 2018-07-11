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'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Sompo Japan Basketbol Takımı,  2018-2019 sezonunda FIBA 'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 15:05
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

İsviçre'de bulunan FIBA merkezinde bugün yapılan kura çekimiyle 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, kura çekimi sonrasında D Grubu'nda yer aldı.

Siyah-beyazlılarımızın gruptaki rakipleri; Neptunas (Litvanya), Strasbourg (Fransa), Bologna (İtalya), Olimpija (Slovenya), ASP Promitheas (Yunanistan), Oostende (Belçika) ve elemelerden gelecek olan (Torun, Estudianstes, Tsmoki Minsk, Norrkoping, Medi Bayreuth) bir takım şeklinde oluştu.

'nde 2018-2019 grup maçları 9-10 Ekim tarihlerinde başlayacak.

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Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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