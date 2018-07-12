Hidayet Türkoğlu'ndan Doğan Hakyemez için taziye mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Doğan Hakyemez'in vefatı dolayısıyla TBF'nin internet sitesinden bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Doğan Hakyemez hayatını basketbola adayan çok değerli bir insandı. Türk basketbolunun her kademesinde iz bırakacak emekler verdi. Sporculuk kariyerimin ilk yıllarından bu yana beraber çalışmaktan her zaman onur duyduğum bir ağabeyimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Gerek oyunculuk gerek idarecilik kariyerinde hep adına yakışır görevler üstlendi ve başarılara imza attı. Son güne kadar basketbola hizmet eden Doğan Hakyemez'i hiçbirimiz unutmayacağız. Basketbol kültürüne kattığı değerler bize ilham vermeye devam edecek. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."