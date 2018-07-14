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Yunan ekibi tecrübeli basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 15:26
Panathinaikos, Keith Langford ile anlaştı

Avrupa'nın güçlü takımlarından , yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan temsilcisi Ioannis Papapetrou ve Stephane Lasme'nin ardından kadrosuna başarılı basketbolcu 'ı kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu İsrail ekibi Maccabi Rishon Lezion'da tamamlamıştı. Kariyerinde NBA'de Batı Konferansı takımı San Antonio Spurs'ta oynayan Langford, Avrupa'da da Olimpia Milano, Maccabi Tel Aviv, Khimki Moskova, Unics Kazan ve Virtus Bologna takımlarından forma giydi.

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Panathinaikos, Keith Langford ile anlaştı
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