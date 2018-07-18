Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > NBA'de dev takas!

'de dev takas!

'de ile arasında gerçekleşen takas sonucunda Toronto'ya geçti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 17:40
NBA'de dev takas!

'de Batı Konferansı takımlarından 'te oynayan Amerikalı basketbolcu 'ın yeni takımı belli oldu. NBA'de finallerin bitiminden itibaren sonucu merakla beklenen Leonard'ın yeni takımı Doğu Konferansı ekiplerinden oldu. Toronto ile San Antonio arasında gerçekleşen takas sonucunda Kawhi Leonard ve Toronto Raptors'a geçerken, San Antonio da , ve 2019 draft hakkının sahibi oldu.

Leonard 2011 yılında 1. tur 15. sıradan tarafından draft edildi fakat o gün San Antonio'ya takas edildi. 27 yaşındaki basketbolcu, Spurs ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve finallerin MVP'si seçildi. Başarılı oyuncu aynı zamanda 2012-2013 sezonunda final oynadı.
Kawhi Leonard, San Antonio Spurs ile 2015-16 sezonunun başında 5 yıl için 90 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de dev takas!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN