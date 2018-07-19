Son dakika: Fenerbahçe, Tyler Ennis'i transfer etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen oyun kurucu Tyler Ennis'i kadrosuna kattı. Anlaşma 1+1 yıllık.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Los Angeles Lakers'ın başarılı oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi.

1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

Tyler Ennis kimdir?

24 Ağustos 1994 tarihinde Kanada'nın Brampton şehrinde dünyaya gelen Tyler Ennis'in iki erkek üç de kız kardeşi bulunuyor. Brampton'da büyüyen ve basketbola da burada başlayan Ennis, daha sonra Amerika'nın yolunu tuttu ve New Jersey'de Saint Benedict's Prep isimli lisede basketbol kariyerine başladı. Burada oldukça başarılı yıllar geçiren Tyler, 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında kazandığı bireysel ödüllerle de dikkat çekti. Kanadalı oyun kurucunun bu performansı, onun kendi yaş grubunda en önemli oyun kuruculardan biri olarak anılmaya başlamasını sağladı. Ennis, 2013 yılında ESPN tarafından yayımlanan ülke genelinde en iyi oyuncular listesinde 20. sırada bulunuyordu. Ennis'in lise yıllarındaki istatistikleri şu şekilde oluştu:

2011-2012 (Saint Benedict's Prep):14.6 sayı, 7.1 asist

2012-2013 (Saint Benedict's Prep): 20.0 sayı, 6.1 asist, 5.2 ribaund, 3.1 top çalma

Tyler Ennis, çok önemli okullardan (UCLA, Memphis, Louisville, Illinois ve Syracuse) burs teklifi aldı ve yoluna Jim Boeheim yönetimindeki Syracuse organizasyonunda devam etme kararı verdi. Kolej'deki ilk senesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ennis, kendi konferasında en iyi savunma beşinin yanı sıra en iyi çaylak beşinde de kendisine yer buldu ve konferans genelinin en iyi ikinci beşinde seçildi. Kanadalı oyun kurucu, 2014 yılının Mart ayında NBA Draft'ına katılacağını açıkladı. Ennis'in Syracuse istatistikleri şu şekilde oluştu:

2013-2014 (Syracuse): 34 maç, 12.9 sayı, 5.5 asist, 3.4 ribaund, 2.1 top çalma

26 Haziran 2014'te Phoenix Suns tarafından 18. sıradan seçilen Tyler Ennis, NBA kariyerine 20 yaşında başlamış oldu. NBA kariyerindeki ilk maçta 29 Ekim 2014 tarihinde Los Angeles Lakers'a karşı süre alan Ennis, sezonun ilk bölümünü Phoenix ve NBDL ekiplerinden Bakersfield ile geçirdi. Kanadalı oyun kurucu, 19 Şubat 2015 tarihinde ise Milwaukee Bucks'a takas edildi ve sezonu burada bitirdi. Ennis, 2015-2016'da da Milwaukee forması giymeye devam etti.

2014-2015 (Phoenix Suns): 8 maç, 7.3 dakika, 2.8 sayı, 1.8 asist, 0.9 ribaund

2014-2015 (Bakersfield): 9 maç, 33.2 dakika, 18.4 sayı, 5.3 asist, 4.3 ribaund, 1.8 top çalma

2014-2015 (Milwaukee Bucks): 26 maç, 14.3 dakika, 4.0 sayı, 2.4 asist, 1.2 ribaund, 0.7 top çalma

2015-2016 (Milwaukee Bucks): 46 maç, 14.3 dakika, 4.5 sayı, 2.1 asist, 1.6 ribaund, 0.5 top çalma

2016 yılının Eylül ayında Houston Rockets takımına takas edilen Ennis, sezona da burada başladı. Houston ile 31 maça çıkan Ennis, 2016-2017 sezonunu Los Angeles Lakers ile çıktığı 22 maçla noktaladı.

2016-2017 (Houston Rockets): 31 maç, 6.3 dakika, 1.9 sayı, 1.1 asist, 0.6 ribaund, 0.2 top çalma

2016-2017 (Los Angeles Lakers): 22 maç, 17.8 dakika, 7.7 sayı, 2.4 asist, 1.2 ribaund, 0.9 top çalma

Tyler Ennis, NBA'deki dördüncü sezonuna da Los Angeles Lakers ile başladı ve toplamda 54 maça çıktığı sezonu Lakers ile noktaladı. Ennis, NBA'deki kariyer rekorunu da 8 Nisan 2018'de oynanan Utah Jazz mücadelesinde ürettiği 22 sayıyla kırdı.

2017-2018 (Los Angeles Lakers):54 maç, 12.6 dakika, 4.1 sayı, 1.9 asist, 1.8 ribaund, 0.6 top çalma

Geçtiğimiz yıl EuroLeague'de Kızılyıldız formasıyla Fenerbahçemize karşı oynayan Dylan Ennis'in kardeşi olan Tyler, sporla iç içe olan bir aileden geliyor. 1994 doğumlu olmasına rağmen birçok farklı takım ve seviyede önemli tecrübe edinmiş olan Ennis, aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nın formasını da giyiyor. Tyler Ennis, Kanada formasıyla alt yaş gruplarında ve A Takım seviyesinde farklı turnuvalarda boy gösterdi ve şu istatistikleri yakaladı:

2012 FIBA Amerika U18 Şampiyonası:9.2 sayı, 3.6 asist, 3.6 ribaund

2013 FIBA U19 Şampiyonası: 20.9 sayı, 2.8 asist, 4 ribaund

2016 Olimpiyat Elemeleri: 7.8 sayı, 2.0 asist, 2.0 ribaund

Lise yıllarından itibaren oyun zekası, soğukkanlılığı ve takım oyununa yatkınlığıyla tanınan Ennis, oyun kurucu pozisyonunun gerektirdiği saha içi olgunluğa sahip bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Tyler Ennis'in artıları arasında yer alan sahayı sürekli görebilmesi ve rakip savunmayı okuyabilmesi, penetre sonrası doğru şutu yaratmadaki pas yetkinliği, topu paylaşma önceliği ve ikili oyun üzerinden asist üretimi, Fenerbahçe'nin hücum gücünü zenginleştirmeye aday gösterilebilir.

Oyun kurucu pozisyonu için sahip olduğu yeteneklerle genç yaşından itibaren adından sıklıkla söz ettirmeye başlayan, NBA kariyerine oldukça erken adım atan ve dört sezonda dört farklı takımın formasını giyen Ennis, şimdi de Avrupa basketbolunda adını en üst seviyede duyurabilmek için bu kıtaya adım atıyor.

Fenerbahçe, henüz 24 yaşını doldurmamış olmasına rağmen oldukça tecrübeli sayılabilecek bir saha içi lideri adayını ve oldukça değerli bir yaratıcı oyuncuyu kadrosuna katıyor.

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