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'den 'e rekor imza

Alman basketbolcu , takımlarından ile 1 yıl için 5 milyon Dolarlık sözleşme imzaladı. Nowitzki böylelikle Mavericks ile 21. sezonunu oynayacak ve 'la paylaştığı, NBA tarihinde bir takımda en uzun süre oynama rekorunun tek başına sahibi olacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 23:22
Dirk Nowitzki'den Dallas Mavericks'e rekor imza

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından , 20 sezondur formasını giyen Alman forvet ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki basketbolcu, 1998 draftında 9. sıradan seçildiğinden bu yana çıkarmadığı Mavericks formasını bir sezon daha giyecek.

Böylece 21. sezonuna da Mavericks ile başlayacak Nowitzki, () ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu tek başına ele geçirecek.

13 kez all-star seçilen Nowitzki, NBA şampiyonluğu yaşadığı 2011'de final serisinin en değerli oyuncusu, 2007'de de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü aldı. NBA tarihinin 6. en skorer oyuncusu olan Nowitzki ayrıca ABD dışında doğan en skorer oyuncu unvanını da taşıyor.

"Kaptan Dirk" lakaplı Alman oyuncunun, NBA kariyerinde çıktığı 1471 karşılaşmada 21,2 sayı, 7,7 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları bulunuyor.

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Dirk Nowitzki'den Dallas Mavericks'e rekor imza
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