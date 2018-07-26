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'ın yeni başantrenörü

, erkek basketbol takımı başantrenörlük görevine, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran 'ın getirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 19:48
Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi , başantrenörlük görevine 49 yaşındaki çalıştırıcı 'ın getirildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır.

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Ertuğrul Erdoğan'a Galatasaray'a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz."

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Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan
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