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Basketbol Takımı, Alman pivot 'ı transfer etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:02
Anadolu Efes, Tibor Pleiss'ı transfer etti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında ve 2,21 metre boyundaki Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Almanya'nın Rheinenergie Köln takımında başlayan Pleiss, sırasıyla Brose Bamberg, Baskonia, Barcelona, Utah Jazz, Idaho Stampede, Galatasaray ve Valencia formaları giydi.

Geride kalan sezon İspanya liginde Valencia formasıyla 24 maça çıkan Pleiss, 9,8 sayı, 6,2 ribaunt ve 0,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. İspanyol ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde ise 29 karşılaşmada forma giyen Alman pivot, 10,1 sayı, 5,2 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları yakaladı.

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Anadolu Efes, Tibor Pleiss'ı transfer etti
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