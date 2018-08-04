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Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosundaki tüm yabancıları değiştiren , kısa forvetini buldu. Yeşil-kırmızılılar yapılan görüşmeler sonucu Litvanya Milli Takımı'nın formasını giyen ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 11:41
Deividas Gailius Karşıyaka'da

Guard Erving Walker, şutör guard Sek Henry, pivot ve uzun forvet olarak görev alabilen Assem Marei'nin yanı sıra Tayfun Erülkü ve İlkan Karaman'la anlaşan Karşıyaka, 6'ncı takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

Kariyerine Klaipedos Nafta-Universitetas takımıyla başlayıp ardından sırasıyla Neptunas, Siauliai, Virtus Bologna, Neptunas, Olimpija, Neptunas, Lietuvos Rytas formalarını giyen 1988 doğumlu, 2.00 boyundaki Litvanyalı oyuncu geçtiğimiz sezonu Liga Endesa ekiplerinden Burgos ile geçirdi. Burgos'ta 22 maça çıkıp ortalama 21.0 dakika süre alan , 10.4 sayı, 4.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını yakaladı.

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Deividas Gailius Karşıyaka'da
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