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Sakarya BŞB, 'ı renklerine bağladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Basketbol, eski ve NBA oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 18:27
Sakarya BŞB, Toney Douglas'ı renklerine bağladı

Yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Basketbol takımı geçen sezon forması giyen 'ı renklerine bağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı yönetimi 'Çilek' transferi diyerek uzun süredir taraftarı merakla beklettikleri transferi açıkladı. Serdivan İlçesinde bir tanıtım toplantısı düzenleyen takım yönetimi, Anadolu Efes'te forma giyen Amerikalı Toney Douglas'ı transfer ettiklerini duyurdu.

"TAKIMIN %95'İ TAMAMLANDI"

Toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basket Başkanı Adil Köseoğlu, Onursal Başkan Akgün Altuğ, basın sözcüsü Hayrettin Sezer, Sakaryaspor Kulüp başkanı Cevat Ekşi ve yöneticiler katıldı. Onursal Başkan Akgün Altuğ, takım olarak iddialı olduklarını belirterek, "Her şey bir yana kalır ama bizim Sakaryalılığımız ve Sakaryasporluluğumuz tartışılamaz. Bu anlamda Sakarya Büyükşehir Basketbolu'da biz Sakaryaspor gibi görüyoruz. Dolayısıyla genetiğimiz itibariyle iddialı insanlarız. Bu anlamda 2'nci yılımızda mücadele edeceğimiz Süper Lig'de iddialı bir takım kurduk. Takımın yüzde 95'i tamamlandı. Takımımız bu sene Avrupa'da ön eleme oynayacak. Gelen rakibi elemesi halinde gruplarda mücadele edeceğiz" dedi.

"6 YERLİ 3 YABANCI OYUNCU İLE ANLAŞTIK"

Transferler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Adil Köseoğlu, Toney Douglas'ın şehre hayırlı gelmesini dileyerek, "Şu ana kadar 6 yerli ve 3 yabancı oyuncu ile anlaştık. Bugün sizlerle daha önceden transfer edileceğini duyurduğumuz önemli bir transferi paylaşacağız. Açıklayacağım bu transferin her aşamasını büyük bir titizlikle takip edilmiş, ortaya çıkan engeller yönetim tarafından bertaraf edilmiştir. Bu transferlerle Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımla mücadele ettik. Zor bir süreç oldu. Bundan sonra transfer çalışmalarını devam ettireceğiz. 1 veya 2 oyuncu kadromuza daha katmak istiyoruz. Toney Douglas transferinin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından Sakaryalı taraftarlara sürpriz yapan tecrübeli basketbolcu Toney Douglas, "Önümüzdeki sezon oraya geleceğim için çok heyecanlıyım. Umarım bu yıl başarılı olmak için önemli işler çıkarırız. Tüm Sakarya taraftarına selamlar" ifadelerini kullandığı videoyu hesabında paylaştı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Anadolu Efes'e katılan Toney Douglas, 11 maçta 19 dakika ortalama süre alarak 10 sayı, 3 ribaunt ve 2,3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Aynı zamanda Euroleague'de 14 maça çıkan Toney 17 dakika, 8 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ortalamalarını tutturdu.

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Sakarya BŞB, Toney Douglas'ı renklerine bağladı
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