Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Uşak Sportif, TBL'den çekildi

, TBL'den çekildi

Geçen sezon Tahincioğlu Süper Ligi'ne veda eden , Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki (TBL) faaliyetlerini sonlandırdı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:52
Uşak Sportif, TBL'den çekildi

'ten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 2018-2019 sezonunda TBL'ye katılmama ve A takımın faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde sonlandırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBL'de mücadele etmek ciddi bir maddi kaynağı gerektirmektedir. Ülkemizin bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele eden takımların sürekliliğinin olmayacağı kanısındayız. Aksi bir davranış sadece o seneyi kurtarmaya yönelik olacağı gibi finansal açıdan da kulüpleri kaosa sürüklemektedir. Nitekim ligimiz bunun örnekleriyle doludur.

Son yıllarda sürdürdüğümüz nitelikli altyapı çalışmalarını daha da geliştirmek hedefindeyiz. Bu sebeple mali kaynaklarımızın tümünü gelecekte güçlü ve kalıcı olabilmek için ve sürdürülebilir bir yapı kurmak amacıyla harcayarak kısa zamanda kendi gençlerimizden oluşan bir takımla yeniden bu düzeyde u halkına seyrettirmek üzere yola çıkıyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak Sportif, TBL'den çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN