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'in iddialı takımlarından , tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:47
Carmelo Anthony, Houston Rockets'ta

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi , skorer basketbolcu 'yi kadrosuna kattı.

Houston Rockets Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki all-star basketbolcu Carmelo Anthony ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ABD basınında, tecrübeli basketbolcunun Rockets'tan bir yıllık kontrat karşılığında 2,4 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Daha önce Denver Nuggets, New York Knicks ve Oklahoma City Thunder formaları giyen Anthony, NBA'de 24,1 sayı, 6,5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

NBA'deki 15 yıllık kariyerinde 10 kez all-star seçilen Carmelo Anthony, ABD Milli Takımı ile olimpiyatlarda 3 defa altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Carmelo Anthony, Houston Rockets'ta
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