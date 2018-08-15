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'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da

Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden İstanbul'a geldi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 20:11
Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da

Yeni Zelandalı 23 yaşındaki oyun kurucu Atatürk Havalimanı'nda kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, 'a transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışıp işe koyulmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Galatasaray hakkında bir araştırma yaptım ama bildiğim şey kulübün ne kadar büyük bir tarihe sahip olduğuydu. Takımda yeniden 'Kazanan' kimliği oluşturmak istiyoruz. Bunun için de bir an önce işe başlayacağız."

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin bir diğer yeni transferi Zach Auguste sağlık kontrolünden geçti.

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Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da
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