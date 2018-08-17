Barcelona Kulübü ve İspanya Milli Takımı'nın sembol isimlerinden Juan Carlos Navarro, basketbolu bıraktı.

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2014'te Avrupa Ligi Efsanesi ödülüne layık görülen ve 2000-2001 sezonundan itibaren tutulan istatistiklere göre 4 bin 152 sayıyla organizasyon tarihinin en skoreri olan Navarro, 1997'de Barcelona formasıyla adım attığı aktif kariyerini noktaladı.

1997-2007 ve 2008-2018 yıllarında Barcelona, 2007-2008 sezonunda ise Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies'te oynayan Navarro, 2003 ve 2010'da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2009'da Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu, 2010'da ise dörtlü finalin en değerli oyuncusu seçilen Navarro, İspanya liginde 8, İspanya Kupası'nda 7 şampiyonluk yaşadı.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan 38 yaşındaki basketbolcu, İspanya Milli Takımı formasıyla kazandığı bir dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyatlarda da 2 gümüş, bir bronz madalya aldı.