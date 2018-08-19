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: "Öncelikli hedefimiz ve ’dan galibiyet almak"

A oyuncusu , yolunda büyük avantaj elde etmek için ve maçlarından galibiyet almayı hedeflediklerini ifade etti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 13:15
Sertaç Şanlı: Öncelikli hedefimiz Karadağ ve Slovenya’dan galibiyet almak

FIBA 2019 öncesi turnuva elemelerinde mücadele edecek olan A , hazırlıklarını 'da sürdürürken, başarılı basketbolcu , İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklamalarda bulundu. Sertaç, önemli bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, "Bizim için ikinci tura çok önemli bir başlangıç olacak. Bu iki maçla başlamamız da ayrı bir avantaj olacak. Çünkü Ersan, Furkan ve Cedi takıma katılacak. İnşallah elimizden gelen mücadeleyi, ilk turda gösterdiğimiz hırsı enerjiyi sahaya koyacağız. İki galibiyetle başlayıp büyük avantaj yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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27 yaşındaki basketbolcu, takımdaki genç ve tecrübeli oyuncularla alakalı olarak "Bir gençleşme var tabii ki. Ama Semih ağabey olsun, Doğuş, Melih bu karma çok güzel. Çok güzel bir ekip oluştu. Zaten da bunu en iyi ayarlayabilecek olan antrenörlerden biri. Grup maçlarında da enerjimizi ve takım kimyamızı sahada herkes gördü. İnşallah bunu bozmadan çok daha ileriye taşırız" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ KARADAĞ VE SLOVENYA'DAN GALİBİYET ALMAK"

Başarılı basketbolcu, ve Slovenya maçlarından galibiyet hedeflediklerini aktararak, "İlk öncelikli hedefimiz iki maçı kazanmak. Dünya Kupası'na katılma yolunda iyi bir avantaj yakalamak. Daha sonra da tabii ki Dünya Kupası'nda oynamak istiyoruz. Bizim için çok büyük bir adım olacak. Belki orada daha büyük işler yaparız. Ama öncelikli hedefimiz bu önümüzdeki iki maçı kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.

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Sertaç Şanlı: "Öncelikli hedefimiz Karadağ ve Slovenya’dan galibiyet almak"
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