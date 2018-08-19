WNBA’den NBA’e bir transfer daha

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği NBA takımı Philadelphia 76ers, genel menajeri olmamasına rağmen gözlemci ekibine takviyeler yapmayı sürdürüyor. Philadelphia 76ers'in son gözlemcisi ise bir kadın... 2017'de WNBA
'den emekli olan Lindsey Harding, WNBA'den NBA'e gözlemci olarak geçen tarihteki ikinci isim oldu. 34 yaşındaki Harding'den önce bunu yapan ilk kadınbasketbolcu ise Jenny Boucek idi. BİRİNCİ SIRADA DRAFT EDİLMİŞTİ
Harding'i Türk basketbolseverler de yakından tanıyor. 2007'de WNBA Draftı'nda ilk sıradan seçilen Harding, ülkemizde dört takımda forma giymişti. Eski yıldız basketbolcu, Galatasaray, Beşiktaş, Edirne Belediyesi Edirnespor
ve Basketbolu Geliştirenler Derneği
'nde oynamıştı.