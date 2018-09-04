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, Benzing'i kadrosuna kattı

Yeni sezona Sırp başantrenör Dusko Ivanovic yönetiminde hazırlanan , Alman basketbolcu 'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıl+9 aylık sözleşme imzalandı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 19:19
Beşiktaş Sompo Japan, Benzing'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ile 1 yıl + 9 aylık sözleşme imzaladı.

2018-2019 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Alman basketbolcu Robin Benzing ile resmi sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki uzun forvet son olarak Almanya BBL ekiplerinden Baskets Würzburg'da forma giymişti.

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Beşiktaş Sompo Japan, Benzing'i kadrosuna kattı
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