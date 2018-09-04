Beşiktaş Sompo Japan, Benzing'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Robin Benzing ile 1 yıl + 9 aylık sözleşme imzaladı.

2018-2019 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Alman basketbolcu Robin Benzing ile resmi sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki uzun forvet son olarak Almanya BBL ekiplerinden Baskets Würzburg'da forma giymişti.

Beşiktaş Sompo Japan, Alman basketbolcu Robin Benzing ile 1 yıl+9 aylık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/0o7NLBxyi9 — Sabah Spor (@sabahspor1) September 4, 2018