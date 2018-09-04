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, 'yi transfer etti

, forvet pozisyonunda oynayan Somali asıllı İsveçli 'yi kadrosuna kattı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 14:47
Galatasaray, Farhiya Abdi'yi transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamda Somali asıllı İsveçli basketbolcu Farhiya Abdi ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Profesyonel basketbol kariyerine O8 Stockholm takımında başlayan Abdi, 2012 WNBA Draft'larında 2. tur, 13. sıradan Los Angeles Sparks tarafından seçildi ve 2012-2015 yılları arasında bu takımın formasını giydi. Avrupa'da ise Wisla Krakow, Mersin BŞB ve Perfumerias Avenida takımlarında oynadı. , İsveç Milli Takımı'nda da yer alıyor.

Galatasaray, Fahriya Abdi'nin transferini bu görselle duyurdu.

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Galatasaray, Farhiya Abdi'yi transfer etti
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