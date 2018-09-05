Darüşşafaka’nın yeni sponsoru ‘Tekfen’ oldu

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka, artık "Darüşşafaka Tekfen" adıyla mücadele edecek. Tekfen Holding ile Daçka arasındaki işbirliği, dün atılan imzalarla resmiyete kavuştu. Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, "Her biri kendi alanında dünya standartlarında kaliteye sahip iki yerli kurum uluslararası arenada buluşuyor. Tekfen olarak bu işbirliğinden onur duyuyoruz" dedi. Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt ise "EuroCup şampiyonu olarak Turkish Airlines EuroLeague'e katılmaya hak kazanan takımımızın bu yıl bütçesi Tekfen desteğiyle tüm ihtiyaçları karşılayacak seviyeye geldi. Seyir zevki yüksek bir basketbolu sahaya taşıyacak takım kurduk" diye konuştu.

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