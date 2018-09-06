Ufuk Sarıca: Önemli iki karşılaşma oynayacağız

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Almanya'nın Hamburg kentinde katılacakları VTG Süper Kupa'da eksikliklerini görme şansı yakalayacaklarını söyledi.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ, 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında yarın başlayacak VTG Süper Kupa'da mücadele edecek.

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Süper Kupa ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklama yaptı.

Önemli bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Slovenya'da yaptığımız kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmaların ardından antrenmanlarımızı İstanbul'da sürdürdük. Bu sürede sadece bir hazırlık maçı oynayabildik. Karadağ ve Slovenya ile karşılaşacağımız önemli müsabakalar öncesinde maç ritmimizi yakalamak açısından Süper Kupa'yı önemsiyoruz. Buradaki rakiplerimiz ciddi takımlar. Önemli iki karşılaşma oynayacağız. İlk maçımız olan Almanya mücadelesi çok sert olacak. Burada göstereceğimiz performans, eksiklerimizi görmek açısından belirleyici olacak. Maçları Almanya'da oynayacağımız için gurbetçi vatandaşlarımızı karşılaşmalara bekliyoruz."