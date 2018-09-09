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’dan muhteşem dönüş

Giriş Tarihi: 9.9.2018
12 Dev Adam’dan muhteşem dönüş
'da düzenlenen Süper Cup finalinde Çekya ile karşılaşan , ilk yarısını 21 sayı geride kapattığı, da farkın 23'e kadar çıktığı maçı çevirerek, şampiyon oldu. Rakibin yüksek yüzde ile üç sayı isabeti bulduğu ilk yarının 51-30 bitmesinden sonra ikinci yarı ile birlikte görüntü değişti. Son bölüme 70-56 geride giren milliler, 18-0'lık seri ile 4 sayı öne geçti ve rakibine geri dönüş fırsatı vermedi. Son anları büyük bir heyecana sahne olan maçı , 89-80 kazandı. Wilbekin ile birlikte 24 sayı üreten turnuvanın MVP'si seçildi.
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12 Dev Adam’dan muhteşem dönüş
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