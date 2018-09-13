Ömer Onan: Ersan'a, Cedi'ye, Furkan'a teşekkür etmek lazım

Ankara Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma öncesi milli takım hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ömer Onan, takımda iyi bir atmosfer olduğunu dile getirerek, "Hazırlık maçlarında çok iyi oynadılar. Biletler tükendi. Ankara'da kendimizi çok iyi hissediyoruz. Tam kadro bir milli takımı izleyecekler. İki maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek için ciddi bir avantaj yakalamak istiyoruz. Karadağ'ı net bir oyun ve skorla yenmemiz gerekiyor. Sonra da Slovenya deplasmanı. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Özellikle NBA'den gelen oyunculara teşekkür eden Onan, "Bu sistem çok sıkıntılı. Kimse kolay kolay tam takım olamıyor. Şu dönem güzel bir zaman. Özellikle Ersan'a, Cedi'ye, Furkan'a teşekkür etmek lazım. Bazı Avrupalı NBA oyuncuları da milli takımlarına gelmiyor. Genç oyuncular için de bu sporcularla antrenman yapmak çok önemli. Biz şanslıyız. Wilbekin de gerçekten takımın bir parçası gibi davranıyor. Çok güzel şeyler bunlar." diye konuştu.

UFUK SARICA: "KARADAĞ'I YENMEK ÖNEMLİ OLACAK"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, yarın oynanacak Karadağ maçının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Son 1 hafta 10 gündür tam takım olarak çalışıyoruz. Hem Karadağ hem de Slovenya maçlarını ayrı ayrı düşünüyoruz ama ikisini de kazanmak istiyoruz. Karadağ doğrudan rakibimiz. Diğer gruptan gelen galibiyet yüzdesi en yüksek takımlardan biri. Biz de onlara direkt rakibiz. Onlar da burada kazanmayı deneyecek ve isteyeceklerdir. Bizim de onlara izin verme niyetimiz yok. Burada mutlaka bu maçı kazanmamız lazım. Karadağ'ı yenmek önemli olacak."

Kamp döneminde herkesin özverili bir şekilde çalıştığını aktaran Sarıca, "Bir sakatlık olmadığı için memnunum ve şanslıyız. Tam kadroya yakınız. NBA oyuncularımız da burada. Kapasitemiz arttı. Aynı ciddiyetle önce yarın kazanacağız sonra da Slovenya'ya kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

SEMİH ERDEN: "KAZANMAK İSTİYORUZ"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli pivotu Semih Erden, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Takım olarak iyi bir durumdayız. İkinci tura iyi hazırlandık. Meyvelerini yarın toplayacağız. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah yarın kazanmak istiyoruz. Ankara halkı bizim 2010 yılından beri hep görmek istediğimiz taraftar profiline sahip. Biletler tükenmiş. İnsanlar sürekli bilet soruyor. Onlar için de keyifli bir maç olacaktır. İnşallah galibiyetle mutlu bir şekilde onları buradan göndeririz."

ERSAN İLYASOVA: "KAZANMAK İSTİYORUZ"

Milli takımın NBA oyuncusu Ersan İlyasova da Karadağ ile kolay bir maç oynamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankara'da oynamak taraftarımızın önünde bizi motive edecektir. Bu yüzden Karadağ maçına herkesi bekliyoruz. Grupta bizim ikinci sıramızı korumak için Karadağ ve Slovenya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Son maçlarda iyi basketbol ortaya koyduk. Bunu devam ettirip kazanmak istiyoruz."

Genç oyunculara sahip bir takım olduklarını anlatan Ersan, "Altyapıda ciddi başarılar almış gençlerimiz var. Burada daha farklı bir baskı var. Güzel bir kadro yakaladık. İki maçı kazanıp fırsatımızı kullanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU ANTRENMANI İZLEDİ

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Karadağ maçı öncesi son antrenmanı izleyerek oyunculara moral verdi. TBF CEO'su Onan'la salona gelen Türkoğlu, sporcularla sohbet etti. Antrenmanı Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks'ın genel menajer yardımcısı Milt Newton da takip etti.