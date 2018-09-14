Ufuk Sarıca: Artık tek amacımız Slovenya

Ufuk Sarıca, A Milli Takım'ın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-69 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından zorlu bir başlangıç olduğunu belirterek, "Belki oluşturduğumuz kadro nedeniyle hissetmemiş olabilirsiniz ama Karadağ, çok sert ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Tahmin ettiğimiz gibi de sert bir maç oldu. Ölü sezondan gelip tüm hazırlık maçlarına rağmen bu maçı istediğimiz bir skor farkıyla kazanmak beni mutlu etti." diye konuştu.

Tüm maçı önde götürmenin her zaman kolay olmadığının altını çizen Sarıca, "Özellikle erken faul sorunu yaşayan oyuncularımız, ritmin de bozulmasına neden oldu. Dışarıdan iyi günümüzde değildik. Dışarıdan çok isabet bulamadığımız bir günde boyalı alandan bulduğumuz 42 sayı bizi rahatlattı. Biz, dışarıdan o atışları sokabilecek bir takımız. Artık tek amacımız pazartesi Slovenya'da kazanıp yolumuza devam etmek. Ankara seyircisine de teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi inanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Burada bir kere daha kazanmak hepimizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

FURKAN KORKMAZ: "BU MAÇI KAYBETSEYDİK..."

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçın kendileri açısından öneminin büyük olduğunu dile getirerek, "Bu maçı kaybetseydik, Slovenya maçını kazanmamıza rağmen hedefimize ulaşamayacaktık. Buraya gelen seyircilerin maçtan keyif aldığını düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Slovenya maçından da galibiyetle ayrılacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

KARADAĞ CEPHESİ

Karadağ A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zvezdan Mitrovic ise Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Müthiş bir atmosferde oynamanın kendileri için çok keyifli olduğunu dile getiren Mitrovic, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan bir takımız. Aramızda yeni isimler var ve onların performanslarından memnunum. Fakat olmadı. 40 dakika boyunca savaşmaya çalıştık. Elimizden geldiğince iyi mücadele ettik. Türkiye, haklı bir galibiyet aldı. Bizim de şansımız bitmedi, Dünya Kupası'na gitmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki maçları daha iyi oynamaya çalışacağız."