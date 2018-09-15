Kırmızı-beyaz zafer

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Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu ilk maçında misafir ettiği Karadağ'ı 79-69 yendi. İlk çeyreği Doğuş, Cedi ve Ersan'ın sayılarıyla 26-18 önde geçen 12 Dev, Melih ve Furkan'ın da katkı vermesiyle soyunma odasına 45-37 üstün gitti.
Milliler, üçüncü çeyrek başında rakibinin baskılı savunması karşısında zorlandı. Karadağ, üçlüklerle farkı azalttı ve son çeyrek öncesi 4'e düşürdü: 60-56. Final çeyreğinin ilk dakikalarında Semih ve Ersan ile oyunun kontrolünü tekrar ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Furkan'ın da devreye girmesiyle parkeden 10 sayı farkla 79-69 galip ayrıldı. SARICA: DAHA İYİ OLMALIYIZ
Elemelerin ikinci aşamasına 4 galibiyet taşıyan Türkiye
, 5'inci zafer gecesini yaşadı. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Beklediğim gibi sert bir maç oldu. Karadağ yarı sahada çok sert bir takım. Üçüncü çeyrekteki düşüşü de erken faul problemine bağlıyorum. Çok daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz" dedi. TÜRKİYE-KARADAĞ: 79-69
SALON:
Ankara 1.PERİYOT:
26-18 2.PERİYOT:
19-19 (45-37) 3.PERİYOT:
15-19 (60-56) 4.PERİYOT:
19-13 5 FAUL:
35.13 Ege Arar (Türkiye) TÜRKİYE:
Wilbekin 2, Doğuş 4, Cedi 18, Ersan 17, Ege 5, Semih 16, Melih 2, Kartal, Furkan Korkmaz 13, Sertaç Şanlı, Göksenin Köksal 2 KARADAĞ:
Popovic 7, Dubljevic 22, Ivanovic 9, Popovic 10, Djurisic, Sehovic, Sekulic 1, Needham 3, Barovic 8, Carapic 1, Radovic 8, Starovlah HAKEMLER:
Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Alexey Davydov (Rusya)