Slovenya - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ikinci maçında Slovenya'ya konuk olacak. 2. turdaki ilk maçında Karadağ'ı evinde 79-69 mağlup eden milliler, Slovenya karşısında alacağı galibiyetle gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.

İlk turdan ikinci tura 4 galibiyet taşıyan Türkiye, ikinci tur etabında oynadığı ilk maçta aldığı galibiyetin ardından 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta 6 galibiyet, 1 mağlubiyetli İspanya'nın ardından 2. sırada bulunuyor. Slovenya ise 2. tur ilk maçında Letonya karşısında aldığı 85-74'lük mağlubiyetin ardından 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle grubun son sırasında bulunuyor.

A Milli Takım'da Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) ve Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks) gibi NBA oyuncuları kadroda yer alırken Slovenya cephesinde ise, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda alınan şampiyonluğun en kilit iki oyuncusu olan ve turnuvanın en iyi beşine seçilen Luka Doncic (Dallas Mavericks) ve Goran Dragic (Miami Heat) kadroda bulunmuyor.

Türkiye'de; Cedi Osman 19.3, Furkan Korkmaz 19.0 ve Ersan İlyasova 17.0'lik sayı ortalamasıyla en skorer oyuncular olarak göze çarparken Sloveyna cephesinde ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit forması giyen Gasper Vidmar 15.0 sayı ortalamasıyla ülkesinin en skorer oyuncusu konumunda.

A Milli Takım; kasım, aralık ve şubat aylarında oynayacağı 4 maçta NBA oyuncularından yoksun kalacak olması sebebiyle galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Başantrenör Ufuk Sarıca, Karadağ karşısında alınan 79-69'luk galibiyetin ardından yaptığı şu açıklamayla Slovenya maçının önemine dikkat çekmişit, "Bu maçı kaybetseydik, Slovenya maçını kazanmamıza rağmen hedefimize ulaşamayacaktık. Buraya gelen seyircilerin maçtan keyif aldığını düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Slovenya maçından da galibiyetle ayrılacağımızı umuyorum."

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur etabında yer alan 4 grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazanacak.

TSİ 21.00'da başlayacak ve Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bulunan Stozice Arena'da oynanacak karşılaşmada İtalyan Manuel Mazzoni, Polonyalı Marek Cmikiewicz ve Bulgar Martin Horozov düdük çalacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayınlanacak.