Ufuk Sarıca: Faul konusunda standartlar bozuktu

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, deplasmanda Slovenya karşısında aldıkları galibiyete ilişkin "Zor bir maçı kazanarak bitirdiğimiz için mutluyum." dedi.

Sarıca, Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'yı deplasmanda 86-77 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçtiğini söyledi.

Slovenya'nın ciddi bir basketbol ülkesi ve son Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Sarıca, rakiplerine saygı duyduklarını dile getirdi.

Sarıca, kazanmak için Slovenya'ya geldiklerinin altını çizerek, "Özellikle tam kadroya yakın olduğumuz bu dönemde iki maçı da kazanmak istiyorduk." ifadesini kullandı.

"Zor bir maçı kazanarak bitirdiğimiz için mutluyum." diyen Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılmayacak hatalar yaptık. Skor olarak hep öndeydik. Belki ikinci periyodun sonunu iyi oynayabilsek daha farklı devreye girecektik. Hakem üçlüsünün bize hiç müsaade etmediği bir karşılaşmaydı. Özellikle faul konusunda standartlar çok bozuktu. Böyle bir karşılaşmada, sonunda istediğimiz galibiyeti elde etmeyi başardık. Bundan dolayı bütün takımımı kutluyorum."

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise Slovenya'nın son Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatarak, "Bir ekolleri var. Zor bir deplasmana geldik. Nasıl oynamamız gerektiğini çok kısa bir sürede çalışma imkanı bulduk. Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyduk. Tecrübemizle iyi oynayarak önemli ve güzel bir galibiyet aldık." şeklinde konuştu.?

TRİFUNOVİC: "TAKIM OLARAK ZAYIF OLDUĞUMUZ BİR GÜNDÜ"

Slovenya A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Radovan Trifunovic ise maç öncesinde oyuncularına güçlü olmaları ve ribauntları almaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Türkiye'yi tebrik eden Trifunovic, "Takım olarak zayıf olduğumuz bir gündü. Bu, skora da yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Sloven oyuncu Gasper Vidmar da Türkiye'yi tebrik ederek, "Türkiye için önemli bir galibiyet oldu. Biz de elimizden geleni yaptık. Bundan sonra başımız dik önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.