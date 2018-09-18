Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > "Erkek milli basketbol takımımız güzel bir atmosfer yakaladı"

"Erkek milli basketbol takımımız güzel bir atmosfer yakaladı"

Başkanı , 2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nde son 2 maçını kazanan erkek milli takımının hedefine çok yaklaştığını söyledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 15:23
Erkek milli basketbol takımımız güzel bir atmosfer yakaladı
Kadın milli takımının Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkanı , erkek milli takımının elemelerdeki performansını da değerlendirdi.

Milli takımın elemelerde Slovenya ve Karadağ'ı yendiğini hatırlatan Türkoğlu, "Sporu seven, sporu destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendileri, dün akşam beni arayıp takımı tebrik etti, bunu takıma ilettim. Hepsi mutlu oldu." diye konuştu.

Erkek milli takımın 'na gitmesini hedeflediklerini kaydeden Türkoğlu, "Dünya Kupası hedefine çok yaklaştığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda bu tarz performans sergileyip 2019'da Dünya Kupası'nda oluruz. Ülke olarak her zaman bu tip organizasyonlarda olmamız gerektiğine inanan kişiyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Erkek milli basketbol takımımız güzel bir atmosfer yakaladı." diyen Türkoğlu, "Eksiklerimiz vardı. Özellikle Ersan katılmamıştı. O da katılımıyla takıma değer kattı. Cedi ve Furkan da geçen seneden beri öz güvenleri yükselen arkadaşlar. Son iki maçta bunu net şekilde gördük. Şans alan herkes layıkıyla görevini yaptı. Ege Arar son iki maçta ilk beş çıktı ve iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Erkek milli basketbol takımımız güzel bir atmosfer yakaladı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN