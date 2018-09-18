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Potanın Perileri'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu

2018 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak 'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 22:39
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli takımın 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth.

Milliler, turnuvada Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile B Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 22 Eylül Cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak.

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Potanın Perileri'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
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