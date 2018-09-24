Potanın perileri şaşırttı

İspanya
'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kadınlar Basketbol Kupası
'nın ikinci gününde B Grubu ikinci maçında Nijerya
ile karşılaşan Türkiye
, 74-68 mağlup oldu. Milliler, Işıl önderliğinde ilk çeyreği 15-7 üstün geçti. İkinci periyotta Esra'nın hücum ve savunmadaki etkili oyunuyla 12. dakikada 19-7'lik skoru yakalayan Periler, akabinde üst üste top kayıpları yaptı. Holingsvorth 17. dakikada üçüncü faulüne ulaşırken, diğer uzunumuz Esra ise 18. dakikada sakatlandı ve dengeler değişti. Nijerya, çeyrek sonunda farkı eritti: 32-29. Holingsvorth, ikinci yarının başında 4. faulünü alırken, dış atışlarda isabet yüzdesini arttıran Nijerya, son 10 dakikaya 52-42 önde girdi. Son periyotta büyük mücadele veren Milliler, Olcay'ın basketleriyle 37. dakikada farkı 6 sayıya, 39. dakikada ise 4'e indirdi ancak son anlarda basit top kayıplarının faturası ağır oldu.