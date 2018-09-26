Türkiye, Dünya Kupası'nda Fransa'yı geçemedi

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için eleme karşılaşması oynayan A Milli Kadın Takımı, Fransa'ya 78-61'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti.

Türkiye karşılaşmaya Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Dengede başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fransa, 6-2 önde geçti. İki takımın da hücumda skor bulmakta zorlandığı bölümde Fransa, Gruda ve Miyem ikilisiyle etkili olarak durumu 15-4'e getirdi. Alan savunmasına dönen milliler, hücumda da Quanitra Hollingsworth'un pota altından bulduğu basketlerle skor üretti.

İlk periyotu 19-10 geride tamamlayan Türkiye, ikinci çeyreğin başında rakibinin hızlı hücumlarına engel olamayınca 14'üncü dakikada fark 19 sayıya yükseldi (29-10). Mola alan Ay-yıldızlılar, ara sonrasında Tilbe Şenyürek ve Işıl Alben'in sayılarıyla rakibinin serisine son vererek durumu 31-21'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısını Fransa, 38-27 önde tamamladı.

Üçüncü periyota iyi başlayan A Milli Kadın Takımı, Quanitra Hollingsworth ve Bahar Çağlar'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakaladı. (38-34). Mola alan Fransa, ara sonrasında Johannes ile bu periyottaki ilk sayılarını buldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden Tilbe Şenyürek ve Işıl Alben ikilisiyle sayılar bulan Ay-yıldızlılar, durumu da 45-42'ye getirdi. Alan savunmasına karşı pota altından kolay basketler kaydeden Fransa, son 10 dakikalık bölüme de 58-47 üstün girdi.

Temponun yükseldiği dakikalarda Tuğçe Canıtez ve Quanitra Hollingsworth ile skor bulan milliler, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Endene Miyem'in hücumdaki etkinliğiyle kontrolü eline alan Fransa, 37'nci dakikada skoru 70-53'e getirdi. A Milli Kadın Takımı, mücadeleden 78-61 mağlubiyetle ayrıldı.