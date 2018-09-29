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Sarı-lacivertliler, kadın basketbol takımı forması giyen ABD asıllı Çek oyuncunun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 14:47
Fenerbahçe, Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Kia Vaughn ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon da Kadın Basketbol Takımı forması giyen ABD asıllı Çek pivot ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 31 maçta 27,9 dakika, 11,4 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele eden 31 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 29,4 dakika sahada kalırken 10,2 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla sarı-lacivertli takıma katkı sağlamıştı.

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Fenerbahçe, Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi
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