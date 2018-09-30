Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Dünya Kupası'nda şampiyon ABD

Dünya Kupası'nda şampiyon

2018 'nda finalinde , 'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 23:47
Dünya Kupası'nda şampiyon ABD

Basketbol 2018 finalinde , 'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuva, Avustralya ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-15 önde geçen ABD, devre arasına 35-27'lik skorla üstün gitti.

ABD, üçüncü periyodunu 61-38 önde tamamladığı final mücadelesinden 73-56 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan üçüncülük maçında Belçika'yı 67-60 mağlup eden İspanya ise bronz madalya elde etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN