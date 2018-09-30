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Dünya Kupası'nda zafer 'nin

2018 'nda finalinde , 'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 00:04
Dünya Kupası'nda zafer ABD'nin

Basketbol 2018 finalinde , 'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuva, Avustralya ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-15 önde geçen ABD, devre arasına 35-27'lik skorla üstün gitti.

ABD, üçüncü periyodunu 61-38 önde tamamladığı final mücadelesinden 73-56 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Final maçının en değerli oyuncusu WNBA takımlarından Phoenix Mercury forması giyen Brittney Griner oldu.

Öte yandan üçüncülük maçında Belçika'yı 67-60 mağlup eden İspanya ise bronz madalya elde etti.

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