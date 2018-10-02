Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Galatasaray, Avrupa macerasına galibiyetle başladı

, Avrupa macerasına galibiyetle başladı

'nda sezonun ilk maçında İtalya ekibi MoraBanc Andorra ile karşı karşıya gelen karşılaşmadan 84-73'lük galibiyetle ayrıldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 22:31
Galatasaray, Avrupa macerasına galibiyetle başladı

, A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yendi.

Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan Göksenin Köksal'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 5. dakikayı 16-9 önde geçti. Pota altında rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, Auguste'nin arka arkaya ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı 9 sayıya (22-13) taşıdı. Çabuk toparlanan ve 7-0'lık seri yakalayan MoraBanc Andorra farkı 2 sayıya kadar indirse de Galatasaray, ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Shurna'nın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıyla başlayan MoraBanc Andorra, 11. dakikada öne geçti: 23-22. Hücumda basit top kayıpları yapan konuk ekip karşısında Galatasaray, Klobucar'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 32-23. Klobucar'ın dış atıştan kaydettiği sayıyla 17. dakikada farkı çift hanelere (39-27) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Galatasaray, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 24. dakikada farkı 13 sayıya (57-44) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 68-56 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekipte hücumda kötü başladı. MoraBanc Andorra, pota altından bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 73-64. Harrison, Hayes ve Auguste'nin sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray sahadan 84-73 galip ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
GALATASARAY: Webster 7, Harrison 15, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 2, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 3, Klobucar 10
MORABANC ANDORRA: Albicy 5, Ennis 20, Vitali 7, Upshaw 2, Diagne 9, Luz 4, Stevic 8, Shurna 6, Jelinek 7, Whittington 5
1. PERİYOT: 22-20
DEVRE: 43-36
3. PERİYOT: 68-56
BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 36.40 Jelinek (MoraBanc Andorra)

UEFA, kulüpler sıralamasını açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sırası
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Avrupa macerasına galibiyetle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN