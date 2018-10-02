Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Potada büyük randevu

Potada büyük randevu

'nde geçen sezon şampiyon olan ile PTT Türkiye Kupası'nı kazanan , 34. Erkekler 'nda yarın karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, 10 kezle bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olurken, Fenerbahçe 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:06
Potada büyük randevu

'nde geçen sezon şampiyon olan ile PTT Türkiye Kupası'nı kazanan , 34. Erkekler 'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes, 2014-2015 sezonunda da finalde Pınar Karşıyaka'yı yenerek, 10. kupasını kazandı.

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit'i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

GALATASARAY'IN İKİ KUPASI VAR

Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.

BEŞİKTAŞ'IN BİR ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş bir kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 33 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

SezonŞampiyonFinalist
1984-1985GalatasarayFenerbahçe
1985-1986Efes PilsenGalatasaray
1986-1987KarşıyakaBeşiktaş
1987-1988EczacıbaşıFenerbahçe
1988-1989ÇukorovaEczacıbaşı
1989-1990FenerbahçeGalatasaray
1990-1991FenerbahçeTOFAŞ SAS
1991-1992Efes PilsenPaşabahçe
1992-1993Efes PilsenTOFAŞ SAS
1993-1994FenerbahçeEfes Pilsen
1994-1995ÜlkersporGalatasaray
1995-1996Efes PilsenTürk Telekom
1996-1997Türk TelekomEfes Pilsen
1997-1998Efes PilsenÜlkerspor
1998-1999TOFAŞEfes Pilsen
1999-2000Efes PilsenÜlkerspor
2000-2001ÜlkersporEfes Pilsen
2001-2002ÜlkersporEfes Pilsen
2002-2003ÜlkersporEfes Pilsen
2003-2004ÜlkersporEfes Pilsen
2004-2005ÜlkersporEfes Pilsen
2005-2006Efes PilsenAlpella
2006-2007Fenerbahçe ÜlkerEfes Pilsen
2007-2008Türk TelekomFenerbahçe Ülker
2008-2009Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2009-2010Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2010-2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe Ülker
2011-2012BeşiktaşAnadolu Efes
2012-2013Fenerbahçe ÜlkerGalatasaray Liv Hospital
2013-2014Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker
2014-2015Anadolu EfesPınar Karşıyaka
2015-2016FenerbahçeAnadolu Efes
2016-2017FenerbahçeBanvit

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Potada büyük randevu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN