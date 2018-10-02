Potada büyük randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe ile PTT Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes, 2014-2015 sezonunda da finalde Pınar Karşıyaka'yı yenerek, 10. kupasını kazandı.

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit'i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

GALATASARAY'IN İKİ KUPASI VAR

Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.

BEŞİKTAŞ'IN BİR ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş bir kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 33 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist 1984-1985 Galatasaray Fenerbahçe 1985-1986 Efes Pilsen Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka Beşiktaş 1987-1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe 1988-1989 Çukorova Eczacıbaşı 1989-1990 Fenerbahçe Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS 1991-1992 Efes Pilsen Paşabahçe 1992-1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS 1993-1994 Fenerbahçe Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor Galatasaray 1995-1996 Efes Pilsen Türk Telekom 1996-1997 Türk Telekom Efes Pilsen 1997-1998 Efes Pilsen Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ Efes Pilsen 1999-2000 Efes Pilsen Ülkerspor 2000-2001 Ülkerspor Efes Pilsen 2001-2002 Ülkerspor Efes Pilsen 2002-2003 Ülkerspor Efes Pilsen 2003-2004 Ülkerspor Efes Pilsen 2004-2005 Ülkerspor Efes Pilsen 2005-2006 Efes Pilsen Alpella 2006-2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen 2007-2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2009-2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Anadolu Efes 2012-2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital 2013-2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Anadolu Efes 2016-2017 Fenerbahçe Banvit