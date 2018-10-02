Tofaş, Almanya'da kayıp

Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Alba Berlin, ilk periyodu 30-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı düşüren TOFAŞ, soyunma odasına 55-54 geride gitti.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği TOFAŞ, 75-74 önde tamamladı. Son periyotta ise etkili oyun sergileyen Alba Berlin, karşılaşmadan 107-91 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası'nda sezona mağlubiyetle başladı.

Ev sahibi ekipte Niels Giffey ve TOFAŞ'ta Demonte Harper, 20'şer sayıyla en skorer oyuncular oldu.