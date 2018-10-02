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, Almanya'da kayıp

Basketbol B Grubu ilk hafta karşılaşmasında , deplasmanda Almanya’nın takımına 107-91 yenildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 23:26
Tofaş, Almanya'da kayıp

Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan , ilk periyodu 30-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı düşüren , soyunma odasına 55-54 geride gitti.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği TOFAŞ, 75-74 önde tamamladı. Son periyotta ise etkili oyun sergileyen Alba Berlin, karşılaşmadan 107-91 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, 'nda sezona mağlubiyetle başladı.

Ev sahibi ekipte Niels Giffey ve TOFAŞ'ta Demonte Harper, 20'şer sayıyla en skorer oyuncular oldu.

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Tofaş, Almanya'da kayıp
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