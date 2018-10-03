CANLI | Fenerbahçe - Anadolu Efes

Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkentte sahibini buluyor. Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getiren bu dev mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynanıyor. Kupayı Anadolu Efes 11, Fenerbahçe ise 8. kez kazanmak için mücadele ediyor.

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU | Fenerbahçe 15-17 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe 30 - 28 Anadolu Efes

Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayan maçta, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes karşılaşıyor. Ligde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 15. kez mücadele ediyor.

Fenerbahçe, geçen sezon Banvit'i mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürmüştü. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı art arda üçüncü, toplamda ise 8. kez kazanmayı hedefliyor.

Anadolu Efes ise 10 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, 22. kez boy göstereceği kupada en son 2015 yılında Pınar Karşıyaka'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı