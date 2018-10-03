Ergin Ataman: Maçı hak eden taraf bizdik

Ataman, Fenerbahçe'yi 65-62 yendikleri maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında çok iyi oynadıklarını söyledi.

Savunma kısmında iyi işler yaptıklarını belirten Ataman, "Maçı hak eden taraf bizdik. Doğuş Balbay'ın önderliğinde iyi bir maç çıkardık. Son bölümde anlamsız, basketbolda çok nadir olabilecek hatalarla son 17 saniyeyi oynadık. Ama kazandık, mutluyuz." diye konuştu.

"Sportmenlik dışı faulle kupa gidebilirdi." diyen Ataman, şunları kaydetti:

"Sportmenlik dışı hareket yüzde yüzde fauldü. Dunston bir an kupayı kazanmanın vermiş olduğu heyecanla o faulü yaptı. Biz '6 sayı öndeyken kesinlikle faul yapmayacağız, atarlarsa da atsınlar' diye konuştuk. Ama olmayacak şey oldu. Basketbol bu, hatalar oyunu. Sonunda maçı kazandık."

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN ANADOLU EFES'E TEBRİK

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Organizasyonun 34. kez düzenlendiğini hatırlatan Türkoğlu, "Kazanan Anadolu Efes'i, finalde iyi mücadele sergileyen Fenerbahçe'yi kutluyorum. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin hayırlı olmasını diliyoruz. Kazasız belasız bir yıl geçmesini ümit ediyoruz. Bir yıl boyunca gerek salonlarda gerekse televizyon başında basketbola sahip çıkacak tüm halkımıza şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol onların salonlarımızı doldurmasıyla daha keyifli oluyor. Bu akşam izlediğimiz gibi." ifadelerini kullandı.