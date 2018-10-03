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Potada dev randevu

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Potada dev randevu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan ile PTT Türkiye Kupası'nı kazanan , 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Kupa öncesi düzenlenen ortak basın toplantısına babasının sağlık sorunu nedeniyle katılamayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın bugün takımın başında olacağı bildirildi.

Maç öncesi iki takımın teknik adamları ve takım kaptanları ortak basın toplantısı düzenledi.
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