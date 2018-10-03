Potada dev randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe
ile PTT Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes
, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kupa öncesi düzenlenen ortak basın toplantısına babasının sağlık sorunu nedeniyle katılamayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın bugün takımın başında olacağı bildirildi.
Maç öncesi iki takımın teknik adamları ve takım kaptanları ortak basın toplantısı düzenledi.