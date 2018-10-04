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En büyük kupa Efes’in

Nefesleri kesen mücadelede ’yi 3 sayı farkla deviren , 11’inci kez ’nı müzesine götürdü

Giriş Tarihi: 4.10.2018
En büyük kupa Efes’in
, 34'üncü müsabakasında 'yi 65-62 yenerek, kupayı 11'inci kez müzesine götürdü. Efes, ilk çeyreği 17-15 önde geçti, soyunma odasına Fenerbahçe, 30-28 üstün gitti. Üçüncü çeyrek harika bir savunma direnci gösteren Efes, potasında sadece 6 sayı gördü ve son 10 dakikaya 44-36 galip girdi. Dengeli oyununu sürdüren, Efes, 65-62 kazanarak, en büyük kupanın sahibi oldu.
Büyük ilgi gösterdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TBF Başkanı , müsabakayı takip etti.

FENERBAHÇE-ANADOLU EFES: 62-65
SALON: Ankara
1.PERİYOT: 15-17 2.PERİYOT: 15-11 (30-28) 3.PERİYOT: 6-16 (36-44) 4.PERİYOT: 26-21
FENERBAHÇE: Melli 2, Melih 1, Kalinic 5, Sloukas 24, Ahmet 10, Sinan 3, Datome 7, Lauvergne 8, Ali Muhammed 2
ANADOLU EFES: Beaubois 6, Metecan 2, Moerman 13, Micic 8, Dunston 7, Simon 11, Doğuş 13, Sertaç 3, Ahmet Buğrahan 2
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
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