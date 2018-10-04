En büyük kupa Efes’in

Anadolu Efes
, 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası
müsabakasında Fenerbahçe
'yi 65-62 yenerek, kupayı 11'inci kez müzesine götürdü. Efes, ilk çeyreği 17-15 önde geçti, soyunma odasına Fenerbahçe, 30-28 üstün gitti.
Üçüncü çeyrek harika bir savunma direnci gösteren Efes, potasında sadece 6 sayı gördü ve son 10 dakikaya 44-36 galip girdi. Dengeli oyununu sürdüren, Efes, 65-62 kazanarak, en büyük kupanın sahibi oldu.
Büyük ilgi gösterdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
, müsabakayı takip etti. FENERBAHÇE-ANADOLU EFES: 62-65
SALON:
Ankara 1.PERİYOT:
15-17 2.PERİYOT:
15-11 (30-28) 3.PERİYOT:
6-16 (36-44) 4.PERİYOT:
26-21 FENERBAHÇE:
Melli 2, Melih 1, Kalinic 5, Sloukas 24, Ahmet 10, Sinan 3, Datome 7, Lauvergne 8, Ali Muhammed 2 ANADOLU EFES:
Beaubois 6, Metecan 2, Moerman 13, Micic 8, Dunston 7, Simon 11, Doğuş 13, Sertaç 3, Ahmet Buğrahan 2 HAKEMLER:
Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı