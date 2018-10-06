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, Lakers’a ısınıyor

, yeni takımı formasıyla çıktığı ikinci hazırlık maçında, sadece 16 dakikada 18 sayı, 4 asist ve 2 ribauntla oynadı.

Giriş Tarihi: 6.10.2018
LeBron James, Lakers’a ısınıyor

NBA'de sezon öncesi maçlarının en ilgi çekici takımı olan , 'i 'da ağırladı.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 128-123 mağlup etmeyi başardı. Lakers'ta 16 dakika süre alan , 18 sayı, 4 asist ve 2 ribauntla yeni takımına ısındığını gösterdi. Mücadelenin parlayan yıldızı ise 31 sayı, 10 ribauntluk istatistik kaydeden Brandon Ingram oldu.

Sacramento Kings'te sakatlıkları bulunan eski Fenerbahçeliler ve forma giymezken, draftın 2. sıra seçimi Marvin Bagley III, 19 sayı, 10 ribauntluk performans gösterdi.

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LeBron James, Lakers’a ısınıyor
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