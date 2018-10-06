LeBron James, Lakers’a ısınıyor

NBA'de sezon öncesi maçlarının en ilgi çekici takımı olan Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i Staples Center'da ağırladı.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 128-123 mağlup etmeyi başardı. Lakers'ta 16 dakika süre alan LeBron James, 18 sayı, 4 asist ve 2 ribauntla yeni takımına ısındığını gösterdi. Mücadelenin parlayan yıldızı ise 31 sayı, 10 ribauntluk istatistik kaydeden Brandon Ingram oldu.

Sacramento Kings'te sakatlıkları bulunan eski Fenerbahçeliler Nemanja Bjelica ve Bogdan Bogdanovic forma giymezken, draftın 2. sıra seçimi Marvin Bagley III, 19 sayı, 10 ribauntluk performans gösterdi.