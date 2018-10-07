Evinde kral

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
kendi sahasında Beşiktaş
Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti. Beşiktaş'ın iyi başladığı maçta Sinan Güler ve Vesely'nin oyuna girmesiyle canlanan Fenerbahçe ilk yarıyı da 38-35 önde tamamladı. Fenerbahçe bu galibiyetle, ligde evindeki yenilmezlik serisini de 61 maça çıkardı
. Sarı-lacivertliler, sahasında
son olarak 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konya'ya 74-73'lük skorla mağlup olmuştu. Darüşşafaka:
......62 G.Antep Basket: 63
G.Antep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 63-62 yenerek, sezona galibiyetle başladı. Gaziantep geçen sezonun son maçında da Daçka'yı İstanbul'da devirip ligde kalmıştı. Karşıyaka:
...........55 TOFAŞ:
....................82
Geçen sezonun finalisti TOFAŞ, yeni sezona da hızlı başladı. Bursa ekibi, İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka'yı 82-55 mağlup etti. Mejia 16 sayı ile TOFAŞ'ın en skorer ismi oldu.