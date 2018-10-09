Onan, yarın saat 19.00'da Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesinde kentteki bir otelde her iki takımın teknik ekibi ve oyuncularının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, ligin iki değerli takımının önemli bir mücadele vereceğini belirtti.

Toplantının yapıldığı salona da getirilen kupa hakkında bilgi veren Onan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Kupası yeni tasarımıyla ilk defa sahibini bulacak. Bir yarışma düzenledik ve yarışma sonunda seçilen dizayn bundan sonra her zaman Cumhurbaşkanlığı Kupamız olacak. Bu kupa da ilk defa sahibini bulacak. Misafirperverliklerinden ötürü Valimiz Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ediyorum. Maçın heyecanı Adana'ya ulaşmış. Bunu bilet satışlarından da görebiliyoruz. Çok az sayıda bilet kalmış. Yarın çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki takımımıza da başarılar diliyorum. Sakatlığın olmadığı, hak edenin kazanacağı bir karşılaşmanın maç olmasını bütün kalbimle diliyorum."

GARNİER: "SAHADA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Türk basketbolu açısından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın öneminin farkında olduklarını dile getirdi. Burada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Garnier, "Umarım yarın Hatay ekibiyle iyi bir maç olur." dedi. Garnier, bir gazetecinin bu maça ve sezona hazır olup olmadıklarına yönelik sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Açıkçası tabii ki bu kadar kısa sürede hazır olmak çok mümkün değil. Birçok oyuncumuz bu hafta başında geldi. Bizim avantajımız geçen seneden belli bir takım çekirdeğini bir arada tutuyor olmamız. Bize güven veren nokta burası. Kısa süren hazırlık dönemimizde geliştirebildiğimiz kadar kendimizi geliştireceğiz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

CHATZİDAKİ: "KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, yarın kadın basketbolu için önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Geçen sezonki performanslarına bakıldığında burada olmayı hak ettiklerini anlatan Chatzidaki, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Yarınki maçla ilgili olarak bizim takımımızın hazır olmadığını söyleyebilirim çünkü sezon başındayız. Ama kazanmak için her şeyi yapacağız, oyuncularımın karakterlerine çok güveniyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için yarın elimizden gelen her şeyi yapıp kupayı kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ TAKIMIN OYUNCULARINDAN TARAFTARA ÇAĞRI

Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Giorgia Sottana, iki takım için de zor bir maç olacağının altını çizerek, "İki takım da henüz hazır değil, bir kaç gün önce toplandılar ve çok fazla çalışma şansı bulamadılar. Kupa yeni tasarımıyla çok güzel, kazanmak da çok güzel olacaktır. Her yerde Fenerbahçe taraftarı olduğunu biliyorum ve onları yarın bizi desteklemeleri için maça davet ediyorum." diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Courtney Paris de yarınki maç için basketbolcular olarak çok heyecan yaşadıklarını aktararak, "10 yıl önce Türkiye'deki kariyerime Adana'da başlamıştım. Adana'da bu kupanın finali oynandığı için çok mutluyum. Ayrıca Adana, Hatay'a çok yakın. Yarın taraftarlarımızın geleceğine inanıyorum. Buraya ben de bir hafta önce geldim, daha tam hazır değiliz. Böyle kupalar sezonu da güzelleştirecektir." yorumunu yaptı.

DEMİRTAŞ: "MAÇIN, ADINA YARAŞIR GÜZELLİKTE GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sporun geniş kitleleri bir araya getiren, dostluk ve rekabetin harmanlandığı çok önemli toplumsal bir olgu olduğunu anlatarak, "Valilik olarak, bizler de karşılaşmanın barış, dostluk ve kardeşlik içinde geçmesi için gerekli tüm önlemleri aldığımızı belirtirken, kadın basketbol liginde ülkemizin iki güzide temsilcisi olan Fenerbahçe ve Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncularına, antrenörlerine ve yöneticilerine şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için yarın Adana'da karşı karşıya gelecek. Geride kalan sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor, kadın basketbolunun en önemli kupasını kazanabilmek için ter dökecek.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin basketbol şubesini kapatması nedeniyle, finalist Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yer alma hakkı elde etti.

Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.