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Basketbolda Hatay BŞB'nin

Basketbolda 26. Kadınlar 'nı, 'yi 61-47 yenen kazandı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 21:53
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay BŞB'nin

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.

İkinci periyotta da 'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.

Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. 'nı kazandı.

SALON: Adana ASKİ Atatürk
HAKEMLER: Murat Ciner, Fatih Güler, Hüseyin Çelik
FENERBAHÇE: Ayşe Cora 9, Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 2, Verameyenka 4, Zandalasini 5, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 5, Sottana 8, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 6, Cansu Köksal 7, Abdelkader 21, Merve Aydın 7, Johnson 11, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran
1. PERİYOT: 11-16
DEVRE: 25-28
3. PERİYOT: 37-43
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.42 Snytsina (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay BŞB'nin
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