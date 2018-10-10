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, Almanya deplasmanında savunamadı

Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'a 103-92 yenildi ve turnuvada oynadığı ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 01:11
Galatasaray, Almanya deplasmanında savunamadı

Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'a 103-92 yenildi.

Almanya'nın Ulm şehrindeki Ratiopharm Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-19 üstün geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi 46-43 geride kapadı.

Etkili başladığı ve rakibini 6 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 66-52 önde tamamlayan Galatasaray, son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadelenin normal süresi 78-78 berabere sona erdi.

İlk uzatma bölümünün de 85-85 tamamlandığı maçı ev sahibi ekip, ikinci uzatma sonunda 103-92 kazandı.

MoraBanc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yenilsini aldı.

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Galatasaray, Almanya deplasmanında savunamadı
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